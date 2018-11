All Blacks: Du très lourd pour défier l'Irlande, n°2 mondiale !

Et si après la courte victoire sur l'Angleterre à Twickenham (16-15), le week-end dernier, les All Blacks s'attaquaient au véritable choc au sommet de la hiérarchie mondiale ? Sur le papier, le test-match face à l'Irlande, 2e nation mondiale derrière la Nouvelle-Zélande, confirme cet enjeu et avec la composition dévoilée par Steve Hansen, le sélectionneur des doubles champions du monde en titre, pour lequel la formation alignée samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin (20h), représente peu ou prou l'équipe type envisagée pour la défense de la couronne mondiale dans un an au Japon.

"C'est le numéro 1 contre le numéro 2 et il y a une énorme envie qui monte au fur et à mesure qu'on s'approche de samedi", a reconnu Hansen sur le site des Blacks. A l'exception du remplacement de Sonny Bill Williams, forfait sur blessure (épaule), par Ryan Crotty, qui permet l'apparition parmi les 23 d'Anton Lienert-Brown, c'est un XV inchangé qui fera face aux Irlandais. Avec de l'expérience à tous les étages, ou presque, entre un Aaron Smith, prêt à devenir avec une 82e sélection le joueur de la charnière le plus capé de l'histoire (devant Justin Marshall), et une association (Brodie) Retallick-(Sam) Whitelock alignée pour la 50e fois !

Le XV néo-zélandais : McKenzie, B. Smith, Goodhue, Crotty, Ioane - (o) B. Barrett, (m) A. Smith - Savea, Read (Cap.), Squire - Retallick, Whitelock - Franks, Taylor, Tu'inukuafe.

Remplaçants : Coles, Tuungafasi, Laulala, S. Barrett, Todd, Perenara, Mo'unga, Lienert-Brown.