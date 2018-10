All Blacks: Cane forfait pour la tournée d'automne

Sam Cane (26 ans, 60 sélections), le 3e ligne aile des All Blacks va devoir prolonger son séjour en Afrique du Sud, après la victoire finale des doubles champions du monde en titre sur les Boks (32-30) dans le Rugby Championship. Cane se serait passé volontiers de cette semaine supplémentaire à Pretoria, nécessaire après sa fracture d'une vertèbre lors de ce match et l'opération qui a suivi, a précisé le médecin de la sélection néo-zélandaise Tony Page, évoquant une indisponibilité de "plusieurs mois". Le champion du monde 2015 doit donc renoncer à la tournée et aux tests de novembre face au Japon le 3 novembre, l'Angleterre le 10, l'Irlande le 17 et l'Italie le 24.

