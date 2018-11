All Blacks: Barrett titulaire à Twickenham, malgré les critiques

Le choc tant attendu entre l'Angleterre et les All Blacks, dont le dernier affrontement date de 2014 et une courte victoire néo-zélandaise (24-21), aura bien lieu samedi, à Twickenham (16h), pour l'ouverture de la tournée européenne des doubles champions du monde en titre, dont la conduite du jeu sera bien une nouvelle fois assurée par Beauden Barrett.

L'ouvreur, sacré meilleur joueur de la planète lors des 2 dernières saisons (2016-2017), conserve la confiance de Steve Hansen et de son staff, malgré les critiques nées de ses défaillances répétées dans l'exercice du tir au but. Les éditorialistes anglais n'ont pas attendu le match pour ouvrir les hostilités, à l'image de l'ancien international Stuart Barnes (1984-1993), pour lequel Barrett "est la plus grande force des All Blacks, mais il sera aussi toujours leur plus grande faiblesse", écrit-il dans une de ses chroniques, reprise par le site stuff.co.nz. Insuffisant pour dissuader l'encadrement néo-zélandais de titulariser samedi son maître à jouer face aux joueurs d'Eddie Jones.

Dans un quinze de départ plutôt classique, où tous les tauliers font leur retour après la victoire de leurs doublures à Tokyo, contre le Japon (69-31), on relèvera la nécessaire retouche au poste de pilier gauche, où le forfait définitif de Joe Moody (oeil) permet à Karl Tu'inukuafe de gagner ses galons de titulaire. Retour au centre de Jack Goodhue, rétabli, pour une association avec Sonny Bill Williams, autre cadre contesté, qui joue gros sur cette tournée à un an du Mondial au Japon (20 septembre-2 novembre).

Le XV néo-zélandais : McKenzie - B. Smith, Goodhue, S.-B. Williams, R. Ioane - (o) B. Barrett, (m) A. Smith - A. Savea, Read (Cap.), Squire - Retallick, S. Whitelock - O. Franks, Taylor, Tu'inukuafe.

Remplaçants : Coles, Tuungafasi, Laulala, S. Barrett, Todd, Perenara, Mo'unga, Crotty.

