Afrique du Sud: Première titularisation pour Kolbe

C'est ce qui s'appelle transformer l'essai : l'ailier toulousain Cheslin Kolbe (24 ans, 2 sélections), après avoir marqué pour son entrée en jeu face aux All Blacks et donc pris part ainsi à la victoire en Nouvelle-Zélande des Boks (36-34), va connaître samedi, à Port-Elizabeth (17h05), la première titularisation de sa jeune carrière internationale face aux Wallabies dans le cadre de la 5e journée du Rugby Championship (ou Four Nations). C'est là l'un des 4 changements opérés par le sélectionneur Rassie Erasmus, confronté aux forfaits de ses 2 centres, Damian de Allende et Lukhanyo Am, et qui fait glisser de l'aile au centre un Jesse Kriel associé à Andre Esterhuizen. Dans le paquet d'avants, Tendai Mtawarira prend le relais de Steven Kitshoff pour une 106e sélection de The Beast au poste de pilier gauche ; comme Kolbe, Sikhumbuzo Notshe (25 ans, 4 sélections) sera titulaire pour la première fois en n°8.