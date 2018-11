Afrique du Sud: Le Roux, De Klerk et Mostert titulaires face aux Bleus

Rassie Erasmus, le sélectionneur d'une équipe d'Afrique du Sud en pleine renaissance après un dernier Rugby Championship achevé au rang de dauphin des All Blacks, défaits par les Boks devant leur public (36-34), a choisi de rappeler un trio d'expérience pour le test-match face aux Bleus de Brunel ce samedi, au Stade de France (21h05).

Une semaine après une défaite rageante en Angleterre (11-12), l'arrière Willie Le Roux, le demi de mêlée Faf de Klerk et le 2e ligne Franco Mostert intègre le quinze de départ sud-africain et sont les seuls changements opérés par rapport à l'équipe qui avait débuté à Twickenham. Soit au total près de 100 sélections supplémentaires qu'Erasmus ajoute au coup d'envoi. Damian Willemse et Ivan van Zyl sont les seuls à céder leur place dans la ligne de trois-quarts ; Mostert supplée un Eben Etzebeth, touché au pied face aux Anglais. A noter que 3 retouches sont à signaler sur le banc des remplaçants avec les apparitions du pilier Vincent Koch, du 3e ligne Francois Louw et de l'ailier toulousain Cheslin Kolbe.

Après avoir vanté le fameux caractère imprévisible des Français, Erasmus s'est montré à nouveau élogieux avec les Bleus : "Les Français sont très physiques et adroits, et nous allons devoir être bons en défense et disciplinés, s'est-il projeté en conférence de presse. Les conditions ici dans l'hémisphère nord réclame une approche différente et, alors que nous nous sommes créés beaucoup d'opportunités le week-end dernier, nous devons nous montrer meilleurs dans notre exécution."

Le XV sud-africain : Le Roux - Nkosi, Kriel, de Allende - (o) Pollard, (m) de Klerk - Vermeulen, Whiteley, Kolisi (Cap.) - Mostert, du Toit - Malherbe, Marx, Kitshoff.

Remplaçants : Mbonambi, du Toit, Koch, Snyman, Louw, Papier, Jantjies, Kolbe.