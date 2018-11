Afr. du Sud-Erasmus: "Cette équipe de France n'est pas la même, elle est meilleure"

Un an après un test de novembre perdu d'un point face aux Boks (17-18), le XV de France s'incline encore sur le fil samedi, au Stade de France, en ouverture de la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud. Le nouveau sélectionneur sud-africain Rassie Erasmus goûtait à l'issue de ce nouveau court succès le scénario renversant de la fin de match qui, à la différence du revers concédé une semaine plus tôt en Angleterre (12-11), a cette fois souri aux Springboks.

"Forcément, c’était un match stressant ce soir (samedi), mais je me sens évidemment mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions perdu d’un point, a-t-il rappelé en conférence de presse, aujourd’hui (samedi), on gagne d’un point. On a appris de nos erreurs et nous sommes récompensés de nos efforts, même si ce n'est pas notre meilleure performance. (…) Revenir au score de cette manière, nous l’avons fait plusieurs fois cette année… Ce n’est pas un match d’anthologie, mais je le répète, nous avons su apprendre de nos erreurs." Et s'il n'était pas encore en poste il y a un an, Erasmus considère que "l’équipe de France n’est pas la même que l’année dernière, ils étaient meilleurs sur le plan physique et il y avait même de nouveaux joueurs que nous ne connaissions pas…" Il conclut : "Entre la 3 et la 6e équipe mondiale, il n’y a pas une énorme différence (l'Afrique du Sud est 5e et la France 8e, ndlr). Aujourd’hui (samedi), on aurait tout aussi bien pu perdre ce match."

Un hommage aux Bleus, et notamment aux avants tricolores, que partage son capitaine Siya Kolisi : "En première mi-temps, l'équipe de France nous a dominés, c'était dur, avoue le 3e ligne. Ce n'était pas des erreurs techniques, mais c'était physique, ils gagnaient cette bataille, ils allaient vite. C'est ce qu'on a voulu changer en deuxième mi temps et nous avons réussi."