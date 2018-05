Williams: "C'est très confortable"

Serena, aviez-vous déjà essayé ce vêtement ? Etait-ce difficile de rentrer dedans ? Est-ce que ça fait transpirer ?

C’est une combinaison de chat 2.0, elle est super et inspirée par le Wakanda. On l'avait conçue bien avant le film, mais c’est à ça qu’elle me fait penser. C’est très confortable, je l'ai essayée plusieurs fois mais je ne l'avais pas remise depuis un mois. Je l'ai enfilée à la dernière minute. Je me sens un peu comme une princesse guerrière dedans. Je vis toujours dans une vie de fantaisie, j’ai toujours voulu être une super héroïne.

A-t-elle aussi une fonction de compression liée à vos problèmes de santé post-grossesse ?

J’ai eu beaucoup de problèmes de caillots de sang au cours des 12 derniers mois, ça a effectivement une fonctionnalité. J'ai beaucoup porté de pantalons en jouant, parce que ça me permet une meilleure circulation sanguine. Cette combinaison est amusante. Elle peut aussi représenter toutes ces femmes qui sont passées par beaucoup de choses mentalement et physiquement, qui retrouvent leur confiance et croient en elles. J'ai l'occasion d'inspirer tout un groupe de femmes fantastiques et d'enfants.

Quelle différence pensez-vous qu'il y ait entre une mère qui joue au tennis et un père ?

Il faut d'abord retrouver son corps, c'est un peu difficile. Le corps se détend quand on a un enfant, notamment à mon âge. Ce n'est jamais facile. Du point de vue émotionnel aussi, c'est différent pour un homme et pour une femme. Je suis tellement attachée à ma fille... Je sais que les pères le sont aussi, mais j'ai été avec elle pendant longtemps. J'ai ce lien avec elle. Il y a de toute évidence des différences, mais aussi des similitudes.

"Ma priorité, c'est ma fille"

Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Avec quoi avez-vous dû jongler ?

Ce n'était pas difficile, j'ai la chance de planifier mes journées et ma carrière. La plupart des mamans n'ont pas cette chance. Je passe du temps avec ma fille, je tiens compte de ses siestes. Au début, j'ai eu du mal à comprendre ses horaires de sommeil. Même si, de toute façon, elle ne tient jamais les horaires... Mais je peux passer du temps avec elle, je ne veux pas qu'elle ressente que je suis une mère anxieuse.

Au niveau tennis, qu'est-ce que vous faites bien ? Et que devez-vous améliorer ?

Je pense que je sers assez bien, mieux qu'il y a quelques mois. C'est vraiment fascinant. Je sais que je peux encore bien améliorer la vitesse de mes services, notamment. Ce n'est pas celle du passé, mais je n'ai pas non plus essayé de taper si fort... J'essaie de bien me positionner, mais je pense que je peux à peu près tout améliorer dans mon jeu. C'est super d’avoir ce sentiment. Ça me fascine de jouer le jeu, d'arriver à ce niveau.

Depuis que vous êtes mère, comment votre programme d’athlète a-t-il changé ? Comment restez-vous focalisée sur votre retour ?

Ma fille reste ma priorité. J'ai tellement donné au tennis, qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté... Je suis très reconnaissante, mais c'est ma priorité. J'organise tout autour d'elle. J’essaie de la mettre en premier lieu dans ma vie, avec Dieu et ma famille. Je crois qu'elle a trouvé sa place et que tout va s'organiser.