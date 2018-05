Wawrinka sorti en 5 sets par Garcia Lopez

Stan Wawrinka est tombé sur un os pour son entrée en lice à Roland-Garros ce lundi. Opposé à l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez, le vainqueur de l'édition 2015 s'est en effet incliné en 5 sets 6-2, 3-6, 4-6, 7-6, 6-3 après 3h32' de match. Le Suisse avait mal débuté mais alors qu'il menait 2 sets à 1, son adversaire a trouvé les ressources pour inverser la tendance. Un premier tour de très haut niveau qui a donc basculé du côté de Garcia Lopez. L'Espagnol sera opposé à Karen Khachanov au deuxième tour.

Vamos!



