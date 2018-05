Tsonga à Roland-Garros, ça refroidit

Au lendemain de la défaite inquiétante de Gael Monfils contre le modeste Mirza Basic, à moins d’un mois de Roland-Garros, le tennis français garde plus que jamais la tête sous l’eau. Jo-Wilfried Tsonga vient en effet de déclarer forfait pour les Masters 1000 de Madrid et Rome, qui auront lieu les deux prochaines semaines. S’il voulait prévenir en douceur qu’il s’apprête à louper le tournoi du Grand Chelem parisien, le Manceau ne s’y prendrait pas autrement... Un seul rendez-vous reste officiellement à son calendrier avant le grand rendez-vous.

Ce sera le tournoi de Lyon, dont il est le parrain et quasiment l’organisateur au côté de son coach Thierry Ascione. Une semaine avant Roland-Garros, ce serait probablement la dernière chance pour que "JWT" puisse prétendre à la quinzaine de la porte d’Auteuil. S’il ne joue pas à Lyon, c’est en chaussettes qu’il se présenterait éventuellement à Paris… Touché au genou, le 36e joueur mondial n’a plus joué depuis trois mois et ne se presse pas pour reprendre. A 33 ans, sa priorité n’est plus de jouer coûte que coûte.

Son dernier match remonte au 10 février

"J’ai des délais de cicatrisation obligatoires, je ne peux pas y couper, vient-il d’annoncer au Parisien. Je ne peux pas dire quand je vais revenir. C’est de l’entraînement, retrouver un peu de mobilité et de la confiance en mon genou. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer à la suite d’une blessure. Ça fait aussi du bien de couper, de vivre la vie de famille comme tout un chacun. C’est agréable. Je suis content que le moment du retour se rapproche, mais je suis aussi content des moments avec mes proches en dehors."

Son dernier match remonte exactement au 10 février, à Marseille, où il avait abandonné contre Lucas Pouille (alors qu’il menait un set à zéro). Après avoir testé les infiltrations, il s’était résolu à l’opération il y a un mois (début avril). "Tout le monde est optimiste pour un retour rapide sur les courts, assurait-il alors sur Twitter. Notre objectif est toujours de fouler la terre battue cette saison." Si jamais il venait à participer tout de même à Roland-Garros, ses chances d’être tête de série sont désormais quasiment nulles.