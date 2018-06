Thiem: "Un vrai combat"

Dominic Thiem s'est bien battu mais il s'est incliné en trois sets face à Rafael Nadal en finale de Roland-Garros (6-4, 6-3, 6-2). L'Autrichien a longtemps rivalisé dans le premier set, avant de concéder son service blanc à 5-4, dans un jeu à quatre fautes directes.

"C'était un mauvais jeu, mais j'ai joué de la bonne façon, estime l'Autrichien. J'ai juste raté quelques balles de peu."

"Je pense que c'est la première fois où je l'affronte à Roland-Garros et où il y a un vrai combat, ajoute Thiem, qui s'était déjà incliné 6-2, 6-2, 6-3 en 2014 et 6-3, 6-4, 6-0 en demi-finale l’an passé. C'était un match correct de ma part. Il a très bien joué, il y a une raison pour laquelle il a gagné 11 fois ici. C'est clairement l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport."