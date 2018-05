Thiem mate Tsitsipas, Cilic s'en sort

Aussi talentueux soit-il et fut-il promis au plus brillant des avenirs, le Grec Stefanos Tsitsipas (19 ans) a été renvoyé à ses chères études par un Dominic Thiem capable in fine de faire respecter la hiérarchie au 2e tour d'un tournoi de Roland-Garros, où l'Autrichien fait figure de principal contradicteur face à l'hégémonie d'un Rafa Nadal.

La tête de série n°7, demi-finaliste à Paris ces 2 dernières années, aura laissé filer un set, avant de mettre au pas son jeune adversaire en 4 manches et 2h40 de jeu (6-2, 2-6, 6-4, 6-4).

Thiem affrontera au prochain tour l'Italien Matteo Berrettini, tombeur du Letton Ernests Gulbis.

Dans le même temps, un autre Top 10, Marin Cilic (n°3), a dû se faire violence, malgré une entame de match parfaite, pour écarter le qualifié polonais Hubert Hurkacz en 4 sets et 2h50 (6-2, 6-2, 6-7 [3], 7-5). Le Croate retrouvera au 3e tour l'Américain Steve Johnson, qui s'est débarrassé de l'Allemand Jan-Lenard Struff (4-6, 7-6 [5], 6-2).