Thiem: "Ici, ce sera plus difficile de battre Rafa"

Si il est le seul joueur à avoir battu Rafael Nadal sur terre battue depuis deux saisons, à Rome l'an passé et à Madrid cette année, Dominic Thiem s'avance avec prudence sur la finale de Roland-Garros qui l'opposera dimanche au Majorquin.

"Si je veux le battre, il faut que je joue comme j'ai joué à Rome et à Madrid, a confié l'Autrichien. Je crois qu'ici ce sera plus difficile. Il préfère les conditions d'ici que celles de Madrid. En plus, on joue en 5 sets, ce sera une autre histoire."

Nadal n'a encore jamais perdu en finale de Roland-Garros, où il s'est imposé à dix reprises.