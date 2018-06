Stephens se mesurera à Halep

Peut-être fallait-il mettre cette demi-finale en premier. Après le choc tout à fait consistant entre Simona Halep et Garbine Muguruza, les spectateurs ont eu du mal à revenir en tribune pour voir Sloane Stephens et Madison Keys se disputer le deuxième ticket pour la finale de Roland-Garros. D’autant plus curieux que Halep et Muguruza avaient joué leur quart mercredi, contrairement à Stephens et Keys (mardi). Mais les télévisions américaines ont gagné leur droit de profiter du décalage horaire. Et elles ne sont sans doute pas mécontentes de voir Stephens triompher (6-4, 6-4).

En effet, c’est clairement la moins méconnue des deux qui briguera le titre à Halep. Révélée en 2013 à 19 ans, lorsqu’elle avait battu Serena Williams en quarts de finale de l’Open d’Australie, Stephens sera aussi la seule des deux, samedi, à avoir remporté un titre du Grand Chelem. C’était l’an dernier à domicile, gagnant la finale de l’US Open contre une certaine… Keys. Cette dernière a copieusement arrosé sur cette demi-finale, avec 25 coups gagnants mais surtout 41 fautes directes, contre un ratio de 9-11 pour Stephens. On vous l’a dit, ce n’était pas folichon…

Alors, qui triomphera ? Halep qui, malgré son statut de n°1 mondiale affirmée, a perdu ses trois finales sur un tournoi du Grand Chelem ? Stephens et son bilan parfait à ce niveau, avec ce succès la saison dernière à Flushing Meadows ? L’Américaine, 10e mondiale, a réussi jusque-là un tournoi quasiment impeccable. Hormis sa victoire homérique au troisième tour face à Camila Giorgi (8-6 au troisième set), ses cinq autres succès ont été faciles. Ça n’a pas été aussi clinique pour Halep, mais celle-ci semble aussi avoir eu à faire avec un tableau autrement plus ardu.