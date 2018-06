Stephens: "Les médias, c'est vous qui me détestez le plus"

Sloane Stephens, très valeureuse samedi dans la défaite en finale de Roland-Garros, face à Simona Halep (3-6, 6-4, 6-1), a profité de son beau parcours pour tacler les journalistes - principalement américains: "Vous tweetiez tous que j'avais des résultats négatifs partout, sauf aux Etats-Unis. Vous ne disiez que ça. J’ai fait des bons résultats à Roland-Garros, donc j’aimerais bien que vous le tweetiez et le retweetiez, ça me ferait plaisir. Oui vous, et vous, et beaucoup d’entre vous. Je suis meilleure qu'avant, j'aimerais que vous le notiez. Dans mon discours, j'ai remercié tout le monde sauf les médias, car c'est vous qui me détestez le plus." Stephens passera lundi de la 10e à la quatrième place mondiale.