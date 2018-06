Sloane Stephens a eu besoin de trois manches (6-4, 1-6, 6-8) et de 2h30 de jeu pour dominer l'Italienne Camila Giorgi et accéder aux huitièmes de finale de Roland-Garros samedi. La 10e joueuse mondiale sera opposée à l'Estonienne Anett Kontaveit, tombeuse elle de Petra Kvitova un peu plus tôt dans la journée. L'Américaine n'a jamais atteint les quarts de finale Porte d'Auteuil depuis le début de sa carrière professionnelle.