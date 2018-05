Serena Williams revient du bon pied !

Forcément en quête de repères après sa première grossesse, mais toujours aussi décidée à retrouver son meilleur niveau, Serena Williams a su s'imposer face à la Tchèque Krystina Pliskova (7-6 [4], 6-4) ce mardi, Porte d'Auteuil, pour son entrée en lice à Roland-Garros, dont l'Américaine était encore finaliste en 2015 et lauréate l'année précédente. Un premier tour plus ou maîtrisé, à l'image de ce premier set accroché et remporté au jeu décisif face à la 70e joueuse mondiale, avant que la cadette des Williams, coupable de 7 doubles fautes et 25 fautes directes dans le jeu, ne l'emporte en 2 manches et 1h45.

Back where she belongs...@serenawilliams announces her return to the Parisian clay in style, 7-6(4) 6-4 over Kristyna Pliskova.#RG18 pic.twitter.com/eicIMK6nrp — Roland-Garros (@rolandgarros) 29 mai 2018

Serena, dont ce n'est jamais que le 3e tournoi depuis son retour à la compétition (après Indian Wells et Miami), affrontera au prochain tour l'Australien Ashleigh Barty, tête de série n°17 du tournoi.