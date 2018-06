Diminué par une blessure à la cuisse, possible conséquence de ses trois matches précédents en cinq sets, le n°3 mondial n'a pas été en mesure de résister à son adversaire et s'est incliné en trois manches et 1h50 de jeu (6-4, 6-2, 6-1).

Thiem disputera ainsi sa troisième demi-finale consécutive à Paris, face à Novak Djokovic ou Marco Cecchinato.