Pour la 38e fois de sa carrière, Benoit Paire a changé. Et pour la 38e fois, on va encore y croire. "C’est le 8 mai, j’ai eu 29 ans et j’ai pris une maturité énorme en un jour, clame, posé et ironique (comme souvent), le 51e joueur mondial. J’ai approché de la trentaine, j’ai compris…" Plus sérieux: "Je n’ai plus 10 Roland-Garros devant moi, ni 10 ans de carrière, donc autant en profiter, donner le maximum et ne rien lâcher. Ce n’est pas difficile à faire." S’il reconnaît une petite montée d’adrénaline traditionnelle à gérer à l’approche de Roland-Garros, en tant que joueur français, ce sont surtout ses cheveux qui le stressaient.

"J’avais envie de changer un peu de tête, de passer à autre chose. La coiffure fait partie du style. Mais ça me mettait la pression. Vous imaginez, si j’arrive en blond et que je perds au premier tour de Roland-Garros, c’est ridicule. Je serais passé pour un con (sourire)." Passé en mode blond platine il y a quelques jours, l’Avignonnais avait fait réagir sur les réseaux sociaux. "Ça ne me déplaît pas, c’est un autre style. Mais c’est un peu compliqué, en trois jours je suis passé du blanc au jaune, au gris… La coiffeuse essaie de m’arranger un peu tout ça, j’essaie de m’en sortir."

"Des cheveux complètement brûlés, démolis"

En cause, les décolorations successives qui aboutissent à "des cheveux complètement brûlés, démolis, un crâne en feu". Comme si ce n’était déjà pas suffisamment bouillant en temps normal… Sur le court, on insiste, et pas en dehors. Au fur et à mesure des années, on reste surpris de voir un tel décalage entre le Paire nerveux, voire hors de lui, sur les courts, et son ton toujours mesuré - parfois presque monocorde - en dehors. "Sangoku", comme il se baptise désormais lui-même, doit désormais maintenir cette attitude en match.

"Je veux ma revanche."

Même lorsqu’il perd, même lorsque tout semble fini, comme ça risque d’être le cas au deuxième tour face à Kei Nishikori. "Mon objectif principal, c’est le comportement. Il faudra être à 100%, il y a quelque chose à faire. Ce sera un très gros combat, il revient très bien. Il était blessé, mais il fait finale à Monte-Carlo et joue très bien sur terre. Il ne faudra pas passer à côté. En n’étant pas tête de série, on sait qu’on a des gros matches d’entrée, et qu’il faut les gagner pour s’ouvrir le tableau. J’ai hâte d’y être. Il faudra forcément courir et défendre. Et puis, je veux ma revanche." C’était en 2013, au troisième tour, et Paire s’était incliné en quatre sets. Mais il était brun.

Paire : "Il y a quelque chose à faire contre Nishikori" :