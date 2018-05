Il faut bien casser un peu la routine. Rafael Nadal a vécu un premier tour de Roland-Garros original, s’imposant sur deux jours face à Simone Bolelli (6-4, 6-3, 7-6), dans un laps de temps de 22 heures. Mené 3-0 dans le troisième set à la reprise mardi, le décuple vainqueur s’est évité l’affront de perdre une manche pour son entrée en lice, ce qui ne lui est plus arrivé depuis 2013 contre Daniel Brands. Devant Bolelli, il n’avait déjà pas eu la partie si facile la veille, attendant 45 minutes pour breaker à 5-4 dans le premier set, ce qui n’est pas 100% anodin dans un match de "Rafa" sur terre (surtout à Paris).

En début de deuxième manche, il avait aussi été breaké à 3-1, le lucky loser italien ratant une balle de double break à 4-1. Il ne fallait pas, bien sûr. Pas plus que les quatre balles de nouveau break à 4-4 mardi, au troisième set, où il menait 0-40 et aurait pu servir dans la foulée pour le gain de la manche. Et encore moins ses quatre balles de set dans le tie-break (6-3 en sa faveur, 11-9 au final) ! Bolelli s’en sort avec une défaite bien plus honorable qu’au premier tour en 2012, où il avait pris 6-2, 6-2, 6-1. Pour autant, Rafael Nadal en a-t-il moins de certitudes ? On aimerait le penser, histoire de rigoler un peu. Dans la foulée de sa défaite à Madrid contre Dominic Thiem, de sa victoire difficile face à Alexander Zverev à Rome…

Mais dans la tête du cyborg, il n’est pas certain que ça se passe exactement comme ça. L’avenir le dira, comme il dira si le succès plutôt costaud de Novak Djokovic lundi (6-3, 6-3, 6-4 contre Rogerio Dutra Silva) lui remet un nouveau grand adversaire dans les pattes… Après Guido Pella au deuxième tour pour l’Espagnol, se prendrait-on à rêver d’un éventuel troisième tour de folie face à Richard Gasquet ? Ce serait beaucoup s’enflammer pour pas grand-chose, mais on en est aussi réduits à ça avec le n°1 mondial.