Le court Philippe-Chatrier avait à peine eu le temps de se remplir, que c’était déjà terminé. Le choc des quarts de finale de Roland-Garros dans le tableau féminin a tourné court avec cette victoire expéditive de Garbiñe Muguruza face à Maria Sharapova (6-2, 6-1 en 1h10). Dans ce haut de tableau où l’on ne retrouvait que des anciennes ou actuelle n°1 mondiales, cette affiche entre deux anciennes lauréates du tournoi promettait une empoignade musclée. Il n’en a rien été.

Muguruza n’avait pourtant jamais battu Sharapova en trois confrontations, mais leurs affrontements remontaient à 2013 et 2014. Depuis, l’Espagnole a bien grandi, s’est coiffée de deux couronnes en Grand Chelem (Roland-Garros 2015 et Wimbledon 2016). Et fait partie de cette catégorie de joueuses à qui presque rien ne résiste quand elles sont dans un bon jour. Ce qui était le cas ce mercredi.

Etait-ce le fait de ne pas avoir joué au tour précédent, où elle a bénéficié du forfait de Serena Williams, qui explique cette entame manquée de la part de Sharapova, qui a concédé un break d'entrée avec trois doubles fautes ? L’explication a du mal à tenir si l’on prend en compte le fait que Muguruza n’avait pas beaucoup plus joué en huitièmes (Tsurenko a abandonné au bout de 2 jeux), et surtout la suite de la rencontre, dominée de bout en bout par la n°3 mondiale.

Plus forte dans l’échange, dangereuse à chaque jeu de retour, Muguruza a remporté le bras-de-fer entre ces deux joueuses qui se ressemblent beaucoup, grandes par la taille, puissantes, et impressionnantes quand elles crient après chaque coup (match nul de ce côté-là). On attendait beaucoup mieux il est vrai de Sharapova, qui semblait de retour à un niveau assez élevé, à en juger par la leçon qu’elle avait infligée à Karolina Pliskova (6e mondiale) au 3e tour (6-2, 6-1). Elle a pris le même score. Simona Halep, la future adversaire de Muguruza est prévenue.