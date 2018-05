Le court Suzanne-Lenglen était plutôt bien rempli, pour un lundi matin. Le public ne voulait pas manquer l’entrée dans le tournoi de Stan Wawrinka, un joueur très populaire, mémorable vainqueur en 2015. Avec déjà le pressentiment, ou la crainte, que le Suisse n’allait pas s’éterniser longtemps à Paris, lui qui peine terriblement à retrouver son meilleur niveau après une très lourde double opération au genou en fin d’année dernière.

En 2018, l’ancien n°3 mondial, redescendu la 30e place, son pire classement depuis 10 ans, n’a gagné que quatre petits matches en huit tournois.Il n’a pas réussi à en ajouter un cinquième avec cette défaite face à Guillermo Garcia-Lopez (6-2, 3-6, 4-6, 7-6 [5], 6-3), le vétéran espagnol, qui l’avait déjà battu ici-même au 1er tour en 2014, l’année d’avant son sacre.

Chute spectaculaire à venir à l'ATP...

Il y a eu des matches cette année où Wawrinka était très loin de rivaliser avec son adversaire. Ce ne fut pas le cas cette fois-ci, malgré un premier set très inquiétant où l’apparition précoce du kiné, venu voir ce genou gauche désormais barré d’une imposante cicatrice, n’augurait rien de bon. Mais "Stan the man" s’est accroché, s’est fait violence, en haussant sensiblement son niveau de jeu au début du deuxième set. Il y eut quelques réminiscences du grand Wawrinka, avec ses missiles de revers long de ligne, mais également des amorties, aussi, pour varier. Et surtout de la volonté pour garder le cap, malgré quelques errements logiques sur le court (50 coups gagnants pour 72 fautes directes), ceux d’un joueur dont le jeu n’est pas encore en place, faute de rythme et de repères.

En s’aidant parfois du public dans les moments difficiles, Wawrinka n’est pas passé loin d’aller chercher cette victoire qui semblait proche au quatrième set, quand il avait le break en poche. C’était sans compter sur l’expérience et l’abnégation de ce terrien d’expérience qu’est Garcia-Lopez, qui a su revenir au score dans le quatrième, avant d’achever dans la foulée un "Stanimal", bête blessée, qui n’avait plus d’essence dans le moteur après bientôt 3h30 d’effort. Le coup est rude pour le finaliste de l’édition précédente, qui va perdre pratiquement l’intégralité de ses points ATP (1190 sur 1400). Après la quinzaine, Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, sera classé au-delà de la 250e place mondiale. Violent. Difficile de ne pas éprouver de la compassion pour ce champion en souffrance.