Revoilà Djokovic !

Tombé au 22e rang mondial après une fin de saison 2017 prématurée et alors qu’il a franchi le pas de l’intervention chirurgicale en février dernier pour panser un coude récalcitrant, Novak Djokovic n’avait plus connu classement aussi modeste depuis octobre 2006. Le lauréat des Internationaux de France 2016 et triple finaliste malheureux ici à Roland-Garros ne devait donc pas défrayer la chronique cette année sur l’ocre du Majeur de la Porte d’Auteuil. Et ce malgré un détour probant par Rome juste avant la quinzaine. Le point de départ d’une belle aventure.

Stoppé par Rafael Nadal en demi-finale du Masters 1000 transalpin, ‘Nole’ a su là-bas enchaîner quatre victoires – ce qui ne lui était plus arrivé depuis Wimbledon un an plus tôt. Comme un déclic puisque l’intéressé rencontre un succès semblable ces jours-ci à Paris. Après deux tours de chauffe plus ou moins satisfaisants contre les Rogerio Dutra Silva et Jaume Munar, le Serbe est entré dans le vif du sujet vendredi face à Roberto Bautista Agut – un bon client pour un bon test – parvenant encore à hausser le ton ce dimanche en huitièmes de finale.

Le dernier carré à portée

Pourtant se dressait devant lui un Fernando Verdasco aux solides références, finaliste sur la terre battue de Rio cette saison et sept fois huitième-de-finaliste ici à Roland-Garros, en 15 participations. Un Madrilène expérimenté qui venait tout juste de s’offrir la tête de série n°4 du tournoi, Grigor Dimitrov, et qui jusqu’alors tenait tête au Belgradois sur la surface (trois victoires chacun, pour un avantage global de 10-4, tout de même, en faveur du second). Or de suspense il n’y en a eu aucun sur le Central durant cette confrontation.

Passés trois premiers jeux particulièrement disputés et bouclés en 29 minutes, Novak Djokovic a nettement accéléré la cadence, prenant de court son opposant par son jeu tout en finesse et en variation. Résultat: un premier set remporté 6-3 et un deuxième enlevé 6-4 dans la foulée en dépit de la combativité d’un Fernando Verdasco capable de longs et victorieux rallies. Miné par la perte de ce deuxième acte, l’Espagnol toutefois ne résistera pas plus longtemps, séché sur la marque de 6-2 dans la manche ultime, après 2h25 de lutte acharnée.

Là réside sans doute le principal enseignement positif pour le ‘Djoker’, qui vient d’écarter coup sur coup deux véritables guerriers du circuit, sans fléchissement aucun, et sans trop de déchet (29 fautes directes sur l’ensemble de la partie, dont 14 seulement sur les deuxième et troisième sets). Avec d’autant plus de bonheur que Novak Djokovic sera favori de son quart à venir face à l’Italien Marco Cecchinato, bourreau dans le même temps d’un David Goffin usé (7-5, 4-6, 6-0, 6-3) et invité surprise, clairement, de la deuxième moitié de tableau.