Pouille se sort du piège

Quel contraste ! Lucas Pouille avait joué mercredi 2 premiers sets proches de la perfection, avant que son adversaire ne se relance et que la nuit ne vienne interrompre les débats.

.@la_pouille fights off a late charge from Cam Norrie 6-2 6-2 6-7(3) 7-5 to secure his place in the third round of Roland-Garros.



Quelques frayeurs dans le 4e set mais Lucas Pouille s'impose face à Cameron Norrie.

Khachanov attend le Français au 3e tour !#RG18 pic.twitter.com/aSIcsZSIWp