Pouille en termine enfin

Lucas Pouille avait rendu une copie très propre, au 1er tour, devant le Russe Daniil Medvedev (6-2, 6-3, 6-4) dimanche. Son deuxième passage sur la terre battue de Roland-Garros, qui s'est étiré de mercredi soir à jeudi après-midi, s'est révélé nettement plus laborieux (6-2, 6-4, 5-7, 7-6 [3]). Entré sur le court peu avant 20 heures mercredi, le n°1 français avait parfaitement entamé sa rencontre, pourtant, face au Britannique Cameron Norrie (85e mondial), surclassé dans les deux premiers sets.

Mais Pouille a vu son niveau de jeu décliner en même temps que le soleil, et aura livré un troisième set particulièrement médiocre, avec 37% de premières balles, 7 coups gagnants, et 15 fautes directes. Rentré au vestiaire avec encore un set à disputer jeudi, alors qu'il n'était pas si loin d'en terminer avant la tombée de la nuit (il avait le break à 3-2 dans le troisième), le Nordiste a manqué l'occasion de passer une nuit plus tranquille.

Norrie, la faute de filet

Ce jeudi, Pouille a encore eu du mal à en finir avec ce gaucher accrocheur, qui s'était révélé en début d'année en battant en Coupe Davis l'Espagnol Roberto Bautista-Agut (23e mondial) pour son tout premier match en cinq sets et alors qu'il n'avait joué que cinq petites matches sur terre battue, dans toute sa carrière, tous au niveau Future (3e division). Depuis, Norrie a disputé une finale à Lyon la semaine dernière, notamment, et n'était pas loin d'emmener Pouille vers un cinquième set, avec cette balle de quatrième manche effacé par le Français à 5-4.

On pensait alors que le Français avait fait le plus dur en breakant dans la foulée pour mener 6-5, mais Norrie a répliqué pour aller chercher un tie-break. Jeu décisif durant lequel Pouille sera bien aidé par cette faute de filet de Norrie, sur une volée gagnante, qui lui a permis de mener 6-3 au lieu de 5-4. Une seule balle de match sera nécessaire. Pouille s'en sort donc sans trop puiser (2h43), mais il devra sans doute se montrer plus efficace (44 coups gagnants, 49 fautes directes) au 3e tour, dès demain vendredi, face au Russe Karen Khachanov. L'attendrait ensuite un possible huitième de finale contre Alexander Zverev.