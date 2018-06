Pouille, ça bloque encore

L’image résume tout. Karen Khachanov, les bras levés, apparaît immense, quand de l’autre côté du filet, Lucas Pouille est tout écrasé, loin derrière sa ligne de fond, après avoir tenté de ramener un lob du Russe. C’était sur la balle de match, et elle est venue sanctionner, sur deux jours, la différence de consistance entre le n°1 français et son adversaire, vainqueur en trois sets et 2h23 de jeu (6-3, 7-5, 6-3).

Keeping Up With Karen@karenkhachanov notches his 60th career win, upsetting French favorite Pouille 6-3 7-5 6-3.

Le match s’est sans doute joué vendredi soir quand Pouille, en position de revenir à une manche partout (5-2, 30A), a concédé cinq jeux en enfilade pour se retrouver en fâcheuse posture, à deux sets zéro en faveur du Russe. La grosse averse intervenue à 1-1 dans le troisième set est venue lui offrir une chance de se ressaisir samedi midi, dans d’autres conditions. Après la reprise, Pouille, dos au mur, a attaqué fort, en lâchant quelques missiles de coup droit, la marque de fabrique de Khachanov, histoire de n’avoir rien à regretter. Mais on se doutait que, vu les qualités de serveur du Russe, le moindre break serait fatal. Il est intervenu à 3-3 et une grosse trentaine de minutes après l’entrée des deux joueurs sur le Chatrier, c’en était terminé.

En Grand Chelem, ce n’est plus ça…

Tombeur de Medvedev et Norrie lors des tours précédents, Pouille devra donc encore patienter avant de battre son premier joueur du Top 50 à Roland-Garros, où il a encore du mal à exprimer son potentiel, semble trop vite crispé, et flanche dès que la route s’élève un peu. On rappelle aussi que le Nordiste, tête de série n°15, n’avait gagné qu’un petit match lors des tournois de préparation sur terre battue. Khachanov, 38e mondial, était donc un obstacle trop difficile à franchir (1-1 cette saison dans les confrontations entre les deux hommes, amis, qui jouent parfois en double sur le circuit), un gros frappeur, bon joueur de terre, qui avait atteint les huitièmes de finale ici-même l’an passé pour sa première participation.

Les huitièmes, Pouille ne les a jamais ralliés à Paris. En Grand Chelem, il n’a plus fréquenté la deuxième semaine depuis ses quarts de finale de finale à Wimbledon et l’US Open en 2016. Pour un joueur qui veut s’installer dans le Top 16, et même plus haut, c’est une anomalie à vite rectifier.