Ostapenko, la tenante du titre au tapis !

Sensation à Roland-Garros ! Après les éliminations de Venus Williams et Johanna Konta, une autre tête d'affiche, et non des moindres, quitte le tableau féminin dès le 1er tour. Il s'agit tout simplement de la tenante du titre, la Lettonne Jelena Ostapenko, révélation du tournoi l'an passé.

La n°5 mondiale s'est inclinée ce dimanche en deux petits sets face à Kateryna Kozlova (7-5, 6-3), une joueuse qui n'avait plus gagné un match depuis début février.

C'est seulement la sixième fois de l'histoire en Grand Chelem qu'une tenante du titre s'incline dès le 1er tour la saison suivante. C'était arrivé une seule fois à Roland-Garros avec la Russe Anastasia Myskina (2005).