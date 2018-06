Nishikori trop fort pour Simon

Un de chute. Sur les cinq Français encore en lice au 3e tour de Roland-Garros, qui ont tous un morceau plus ou moins difficile à avaler sur leur route (Khachanov, Isner, Nishikori, Goffin et Nadal, dans un ordre décroissant), Gilles Simon est le premier à tomber. Et sa chute a été lourde, en trois petits sets, face à Kei Nishikori (6-3, 6-1, 6-3), qui se paye son troisième tricolore de rang après Maxime Janvier et Benoît Paire.

On se demandait ce qu’allait donner cette opposition intrigante entre un Nishikori sur le retour et un Simon requinqué par sa finale à Lyon la semaine dernière, tombeur du n°15 mondial au tour précédent (Sam Querrey). Le Japonais est l’un des rares top joueurs que Simon n’avait pas encore croisé sur le circuit, et il n’a pas donné toutes les garanties lors des tours précédents (service douteux, poignet qui chauffe, etc), face à un Janvier qui l'aurait chatouillé un peu plus sans son 0/10 sur les balles de break, et un Paire qui l’a emmené en cinq sets. Et l’on se souvient que Nishikori, ces dernières années, a rendu les armes contre Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet sur le Central.

Simon, lui, a vite plié. Nishikori a commencé trop fort, menant rapidement 3-0. Mais le Français a montré des signes encourageant en fin de premier set, sur un court 18 débordant de monde (il y avait des spectateurs assis dans les escaliers, ou tout autour des tribunes sur le parvis qui surplombe ce stade semi-enterré), où les "Gi-Lou" commençaient à rivaliser avec les "Ke-Yi" de la joyeuse colonie japonaise.

Peine perdue. Un double break au début du deuxième a mis un coup assez sévère au suspense. Simon s’est accroché dans le troisième, mais il n’avait visiblement pas les armes pour rivaliser avec l’ancien n°4 mondial (39 coups gagnants à 12 pour Nishikori, pour un nombre de fautes directes sensiblement équivalent). C’est à ce moment-là que l’on rappelle que, cette année, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont les deux joueurs à avoir battu le Japonais sur terre battue. Simon, qui n’a atteint "que" trois fois les huitièmes de finale à Roland-Garros en 13 participations, sans y signer d’exploit mémorable, n’était probablement pas de taille.