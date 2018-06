Nadal perd son premier set depuis trois ans !

Diego Schwartzman a déjà réalisé un petit exploit sur le Central de Roland-Garros. L'Argentin est devenu le premier joueur à remporter un set face à Rafael Nadal sur la terre battue parisienne depuis Novak Djokovic en 2015.

En 2016, le Majorquin avait déclaré forfait avant son 3e tour. L'an passé, il avait gagné le tournoi sans perdre la moindre manche.

Nadal restait sur 37 sets remportés consécutivement. Il ne battra pas ainsi le record de Bjorn Borg (41 en 1979-81).

Have no fear, Diego is here.@dieschwartzman surprises Rafael Nadal and takes the first set 6-4,

ending his streak of consecutive sets won in Paris at 37.



Léger séisme sur le Chatrier ! Rafa Nadal vient de perdre son tout premier set de l'édition 2018 ! 6-4 Schwartzman#RG18 pic.twitter.com/fqy8tqV5Wl