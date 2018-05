Myrtille Georges est tombée

Une Française de moins dans le tableau féminin de ce Roland-Garros 2018 avec l'élimination de Myrtille Georges qui s'incline en 2 set face à l'Américiane Taylor Twonsend (6-4, 6-2).

La Tricolore, qui n'émarge qu'au 222e rang mondial et bénéficiait d'une wild-card sur le tournoi, tout comme son adversaire, laisse à cette dernière l'opportunité d'aller défier au prochain tour la n°1 mondiale Simona Halep, si la Roumaine vient à bout de l'Américaine Alison Riske, récente finaliste à Nuremberg.

Une rencontre qui a finalement été reportée à mercredi, par crainte de voir la nuit venir interrompre les débats.

Le dernier match prévu sur le court Ph.-Chatrier (S. Halep vs A. Riske) est déprogrammé pour aujourd’hui, et reporté à demain // The last match scheduled on the court Ph.-Chatrier (S. Halep vs A. Riske) is cancelled for today and postponed until tomorrow. #RG18