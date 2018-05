Muguruza trop forte pour Ferro

A 21 ans et alors qu'elle ne pointe qu'au 257e rang mondial, Fiona Ferro, la jeune Française opposée ce jeudi à Garbine Muguruza sur le court Suzanne-Lenglen de Roland-Garros, n'a pas à rougir de son élimination en 2 sets et 1h26 (6-4, 6-3) face à la lauréate du tournoi en 2016. La n°3 mondiale poursuit sa route

The former champ advances to the 3R here for a 5th consecutive year with straight sets win over Fiona Ferro.



Muguruza sera bien présente au 3e tour pour la cinquième fois consécutive !