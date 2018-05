Muguruza: "Ferro ? Je ne la connais pas"

Dans un 1er tour en forme de duel entre anciennes lauréates du tournoi, Garbiñe Muguruza a pris le meilleur sur Svetlana Kuznetsova (7-6 [0]), 6-2) à Roland-Garros.

La n°3 mondiale affrontera au 2e tour la Française Fiona Ferro (21 ans, 257e), qui vient de remporter son premier match sur le circuit principal.

"Je ne la connais pas, a amis l'Espagnole. Je vais me renseigner. Ce sera un match différent, mais ce n'est pas pour autant que ça va être facile parce que c'est une joueuse française avec son public, donc ce ne sera pas évident."

L'an passé, Muguruza avait été éliminée par Kristina Mladenovic.

RG16 champion, @GarbiMuguruza wins her first round against another former champion Svetlana Kuznetsova in 2 sets 7/6 6/2. More highlights on RG Youtube channel https://t.co/L0wmcTZXGO #RG18 pic.twitter.com/8zWPBYaJ19