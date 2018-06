Mouratoglou: "Djokovic est un peu juste"

De passage au micro d'Eurosport dimanche, Patrick Mouratoglou, le coach de Serena Williams, a donné son avis sur le retour en forme de Novak Djokovic. S'il apprécie de voir l'ancien numéro un mondial afficher un niveau de jeu à la hausse, il a du mal à l'imaginer aller très loin à Roland-Garros cette année. "Pour être honnête, je le trouve un peu juste. Avec une semaine de plus, il aurait pu être plus ambitieux. Depuis qu'il est à nouveau avec son ancien coach, je le trouve très bon. Surtout, je lui trouve des attitudes du passé: il s'agace, il casse des raquettes, il a de nouveau la grinta... C'est le signe qu'il a de nouveau très envie et des jambes", a expliqué l'entraîneur français.