Monfils: "Je suis malade"

Gaël Monfils a rallié le troisième tour des Internationaux de France ce mercredi et l’intéressé semble en être le premier étonné. Tombeur du Slovaque Martin Klizan en trois sets pour en arriver là (6-2, 6-4, 6-4), le Parisien a confié à chaud devant la presse être diminué: "J'ai beaucoup de réussite. Honnêtement aujourd'hui, je n'ai pas fait un match superbe, j'ai joué un mec qui a joué pendant deux sets tout seul, qui s’est excité et qui a commis beaucoup de fautes. Moi, je me suis tordu le genou, je n'ai pas dormi de la nuit, cela fait deux jours que j'ai de la fièvre, je suis malade, j’ai dû basculer sous antibios… Je dis la vérité, je ne suis pas en confiance mais si j'ai un peu de chance je prends !" Il faudra cependant plus que de la réussite pour faire face au Belge David Goffin vendredi.