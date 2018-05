Monfils, c'est rassurant !

Ça aurait pu tourner au vinaigre cette affaire… Un coup adverse appuyé et une mauvaise glissade ont eu tôt fait de l’envoyer à terre, avec pour conséquence une jambe douloureuse le premier set durant. Et un peu plus. Dans l’échange pourtant, Gaël Monfils a rapidement pris la mesure de Martin Klizan – un véritable puncher qui en finale du tournoi de Rotterdam il y a deux ans lui en avait fait voir de toutes les couleurs. Résultat, un acte initial survolé 6-2 en moins d’une demi-heure. Et un Slovaque chiffon qui malgré son talent n’est jamais réellement rentré dans son match.

Bien sûr, Gaël Monfils y est pour beaucoup. En dépit d’un langage corporel parfois inquiétant, et un visage souvent grimaçant, le Parisien s’est évertué à renvoyer chacune des offensives incisives de son vis-à-vis, poussant ce dernier à la faute de manière récurrente. Le deuxième set a beau être un poil plus disputé, son issue demeure ainsi favorable au Français, qui de surcroit bénéficie de l’appui aérien des pigeons de la Porte d’Auteuil, suffisamment téméraires de temps à autre pour gêner le service puissant du Slovaque (6-4). L’image peut prêter à sourire mais elle est particulièrement révélatrice. Ce mercredi, rien n’a tourné rond pour Martin Klizan, accablé jusqu’au bout par la réussite de son adversaire qui, après les maux de ventre du premier tour, a gagné assurément en sérénité et en confiance au cours de ce deuxième tour des Internationaux de France.

Vainqueur 6-2, 6-4, 6-4 en 1h55 de jeu, Gaël Monfils a ainsi rejoint sans trop de peine David Goffin au troisième échelon. Une tête de série n°8 victorieuse un peu plus tôt de Corentin Moutet et qui redoute manifestement son futur challenger. "C'est toujours compliqué de jouer Gaël ici, à Roland-Garros, car c’est probablement le tournoi de l’année où il est le plus fort, dixit le Belge. Il a deux matches dans les jambes, deux victoires qui doivent lui faire du bien et quand il est lancé, c’est encore plus dur. En plus, tout le public sera derrière lui, il sera sur un gros court et c’est difficile de le manœuvrer quand il est très motivé. Il court partout, il est très dur à dépasser, il me faudra faire un grand match !" A voir vendredi.