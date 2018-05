Monfils atteint son objectif

"Si je gagne un match, je serais très content." Ainsi parlait Gaël Monfils, un brin défaitiste, après son élimination à Lyon il y a une semaine. Le Parisien évoquait Roland-Garros, son tournoi fétiche (demi-finale en 2008, quarts en 2009, 2011 et 2014), où il ne s’autorisait pas d’immenses ambitions, après un printemps sur terre battue qui s’est résumé à une seule petite victoire en quatre tournois.

38e mondial, Monfils a accroché un statut de tête de série in extremis (n°32) et hérité d’un premier tour assez clément. Mais il ne mentait pas quand il évoquait sa forme actuelle. Il suffit de voir son entame de match face à son jeune compatriote Elliot Benchetrit, 19 ans, et invité par les organisateurs. Face à un joueur en pleine confiance, qui vient de réussir deux belles performances en Challenger (victoire contre Chardy à Aix-en-Provence, quart de finale à Bordeaux) pour atteindre son meilleur classement (305e), Monfils a d’abord subi le jeu, lent dans ses déplacements, encaissant quelques jolis revers gagnant de Benchetrit.

Mais le Parisien, dans une certaine forme d’humilité, n’a pas cherché à briller devant le public du Suzanne-Lenglen. Il s’est surtout accroché pour faire déjouer son adversaire qui, lui, voulait sans doute trop en faire (20 coups gagnants, 66 fautes directes) pour son tout premier match au plus haut niveau. Vainqueur en quatre sets, sur un score finalement très large (3-6, 6-1, 6-2, 6-1 en 2h10), "La Monf’" est loin d’avoir affiché un grand niveau de jeu (21 coups gagnants, 42 fautes directes), ou même un état de santé rassurant (il a fait appel au médecin dans le deuxième set). Il lui faudra sans doute passer la vitesse supérieure au tour suivant, face à Klizan ou Djere. Sans même évoquer une éventuelle confrontation à suivre face au Belge David Goffin.