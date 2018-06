Monfils, à un point près...

"Ici, c’est chez moi !" Gaël Monfils harangue son clan et pointe du doigt le sol, la terre battue de Roland-Garros. Dans un autre lieu, dans un autre contexte, le Parisien, malade depuis le début du tournoi, n’aurait sans doute pas poussé aussi loin David Goffin, qui a sérieusement vacillé sous les coups de folie de La Monf’, mais sans rompre (6-7 [8], 6-3, 4-6, 7-5, 6-3).

Vendredi soir, au moment de l’interruption (à 3-2 dans le troisième), Monfils était en souffrance, dominé depuis le début du deuxième set, après un premier acte épique qu’il était parvenu à rafler au tie-break. Consultant pour France Télévisions, Michaël Llodra l’a même aperçu en train de vomir dans les vestiaires. Et pourtant, c’est un Monfils déchaîné qui est revenu sur le court samedi après-midi, prenant à la gorge un Goffin qui a rapidement lâché son break d’avance, et le troisième set dans la foulée.

Il n’y a pas meilleur chauffeur de salle qu’un Monfils dans un bon jour. Et avec l’aide du Suzanne-Lenglen, il n’est pas passé loin d’aller au bout du "truc" dans le quatrième set, où il a emmené le Belge dans une forme de traquenard. On a d’ailleurs connu le n°9 mondial plus inspiré, moins prompt à craquer dans l’échange. Dans un stade en fusion, Monfils s’est procuré quatre balles de match à 5-4 dans le quatrième. Sur les deux premières, il a attendu la faute de Goffin, en vain. Sur la troisième, son coup droit long de ligne – il les adore, ceux-là - est resté dans le filet. Sur la quatrième, le service du Belge a pris la ligne.

Le warning, le tournant ?

La rencontre a définitivement tourné dans le jeu suivant. Physiquement, Monfils était cuit depuis longtemps. Vous connaissez la posture de la Monf’ qui souffre, une main sur le genou, une autre sur la raquette contre le sol ? On l’a vue après chaque point, pratiquement. Le Parisien tentait de gagner du temps avant chaque service, et il a fini par se faire sanctionner d’un warning on ne peut plus logique à 5-5, avantage. Il n’a pas digéré, s’en prenant à l’arbitre avant d’interpeller son adversaire. "Je te dirai plus tard", a-t-on cru lire sur les lèvres de Monfils.

Goffin n’a pas bronché. Trois points plus tard, il s’offrait un break décisif. Le cinquième set, décousu au possible (six breaks en neuf jeux), ne sera que la conclusion logique de cette bataille un peu folle. Monfils quitte ainsi Roland-Garros, non sans combattre. Mais en passant tellement près d’aller chercher un huitième de finale avec bon tableau (l’Italien Cecchinato), qu’il y a de très gros regrets à avoir.