"Mon favori pour Roland-Garros ? Benoît Paire !"

Benoît Paire sera l'un des 15 joueurs français directement intégrés au tableau principal du tournoi de Roland-Garros, dont le coup d'envoi sera donné dimanche, Porte d'Auteuil.

Et on imagine mal le 50e joueur mondial, dont le seul fait d'armes depuis le coup d'envoi de la saison sur terre battue se limite à un 8e de finale à Rome (il n'a jamais dépassé le 3e tour, atteint en 2013 et 2015), s'inviter à l'occasion de cette 3e levée du Grand Chelem parmi les candidats au titre capables de lever la coupe des mousquetaires dans deux semaines sur le central. Il faut sans doute s'appeler Gabriella Papadakis, et on l'imagine ne pas être très au fait de la hiérarchie mondiale, pour répondre à la question de savoir quelle sera son favori cette année : "On m’a dit que ce n’était pas « le » favori, mais moi mon favori c'est Benoît Paire !" De quoi provoquer une certaine stupeur et quelques rires étonnés parmi un auditoire d'amateurs un peu plus éclairés sans doute que la championne du monde et vice-championne olympique de danse sur glace, préposée au tirage au sort des deux tableaux en compagnie de son partenaire Guillaume Cizeron. "C'est dit : on soutient les Français", réagi avec sa répartie habituelle Marc Maury, intervieweur officiel du tournoi. Avant que Papadakis, prenant peut-être conscience de la limite de ce pronostic, n'ajoute un second favori sans crainte cette fois de se tromper : "Et Rafael Nadal ! (rires)"

Pour information, Paire, s'il a de bonnes chances de franchir le premier tour face au modeste joueur espagnol Roberto Carballes Baena (77e), risque fort de se frotter à la tête de série Kei Nishikori, par deux fois quart de finaliste à Roland-Garros (2015, 2017).