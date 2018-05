Mannarino ne fait pas le poids

On le sait, Adrian Mannarino n'a jamais été un grand joueur de terre battue. On en a eu la malheureuse illustration ce mardi avec l'élimination du Français dès son entrée en lice à Roland-Garros, où la tête de série n°25 n'a pas existé face à l'Américain Steve Johnson, vainqueur en 3 sets expéditifs (7-6 [1], 6-2, 6-2) et à peine plus de 2 heures de jeu.

Mannarino, qui n'avait il est vrai signé qu'une seule et unique victoire en 5 tournois depuis le début de la saison de l'ocre (pour 5 défaites), laisse son vainqueur filer au prochain tour affronter l'Allemand Jan-Lennard Struff, tombeur tout aussi facile du Russe Evgeny Donskoy (6-1, 6-3, 6-0).