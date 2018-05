Mannarino: "Encore un Roland qui s'achève un peu tôt..."

Adrian Mannarino n'a gagné que deux petits matches à Roland-Garros, durant toute sa carrière, mais le Francilien pouvait espérer mieux cette année, fort de son statut de tête de série n°25. Malheureusement, l'Américain Steve Johnson est venu stopper sa route dès le 1er tour, en trois sets (7-6 [1], 6-2, 6-2).

"C'était un jour moyen, on va dire, a-t-il expliqué. Après, c'est vraiment un joueur contre qui j'ai des difficultés tout le temps, que ce soit sur dur, sur terre ou sur gazon, il m'a battu sur toutes les surfaces. Je ne pense pas que le fait que ce soit à Roland Garros m'ait vraiment gêné. C'est un joueur qui m'a battu les 4 ou 5 dernières fois qu'on s'est joué (c'est la quatrième fois de suite, ndlr), je pense qu'il est un peu plus fort que moi."

Joueur assez méconnu du grand public, Mannarino n'a pas ressenti de pression supplémentaire malgré son tout récent statut de n°2 français. "À Roland Garros, on est toujours vachement soutenu en tant que joueur français. Même si mon classement a un peu augmenté depuis un an, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir changé de statut ou qu'il y ait plus d'attentes envers moi. La terre battue n'est pas une surface qui me convient très bien. C'est encore un Roland Garros qui s'achève un peu tôt, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est frustrant de ne pas avoir pu profiter un peu plus longtemps du public et de l'ambiance parisienne."