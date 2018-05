Mahut-Del Potro, la belle accolade

Nicolas Mahut et Juan Martin del Potro, deux joueurs au fort capital sympathie, se sont livré un beau duel sur le Suzanne-Lenglen, dans une ambiance bon enfant, où l'Argentin, après un début hésitant, a fini par afficher sa supériorité (1-6, 6-1, 6-2, 6-4). Après la balle de match, les deux joueurs se sont échangés quelques mots au filet.

Mahut, qui jouait peut-être son dernier simple à Roland-Garros, raconte: "On a parlé. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je lui ai dit : "Si cela se termine là, je suis content que ce soit contre toi". Je remercie le tournoi de m'avoir accordé une invitation. J'aurais pu ne pas jouer. J'aurais joué les qualifications mais on ne sait pas ce que cela peut donner. On ne sait pas ce qui va se passer. La saison est longue. Je suis 115ème mondial aujourd'hui, je peux revenir (dans les 100 meilleurs mondiaux, ndlr) ou descendre aussi. La priorité sera le double, si je descends au classement. Il y a une possibilité pour que ce soit mon dernier Roland. J'en ai profité à la fin."

Du côté de Del Potro cela donne: "Il a fait une carrière magnifique comme joueur de simple et joueur de double, je préfère que ce soit lui qui vous dise de quoi nous avons parlé, a pudiquement expliqué l'Argentin. C'était un bon match et c'est un type sympa, donc je lui souhaite le meilleur."