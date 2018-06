En raison de la pluie, les derniers matches de Roland-Garros ce vendredi sont reportés au lendemain.

Deux Français disputaient leur 16e de finale simultanément: Gaël Monfils bataille contre David Goffin (7-6, 3-6, 2-3), tandis que Lucas Pouille est en mauvaise posture devant Karen Khachanov (3-6, 5-7, 1-1).

Play has been cancelled for today.#RG18