L'armada espagnole répond présent

Comme souvent à Roland-Garros, derrière l'icône Nadal, les Espagnols avancent en rangs serrés dans le tableau des Internationaux de France.

Illustration ce mercredi avec les qualifications de 3 Ibères dans la partie basse du tableau: Pablo Carreno-Busta (n°10), Roberto Bautista-Agut (n°13) et Fernando Verdasco seront au rendez-vous du 3e tour. Comme au premier tour Carreno-Busta abandonne un set à l'Argentin Federico Delbonis, qui durant 3h17 lui aura mené la vie dure, mais finit par céder (7-5 [7], 7-6 [2], 3-6, 6-4). La partie aura été plus aisée pour Bautista-Agut et Verdasco tombeurs en 3 manches respectivement du Colombien Santiago Giraldo (6-4, 7-65, 6-3) et d'un autre Argentin Guido Andreozzi (6-3, 6-2, 6-2), tous deux issus des qualifications.

Verdasco attend de savoir qui de Grigor Dimitrov (n°4) ou de Jared Donaldson lui sera opposé au prochain tour, tandis que Carreno-Busta croisera le chemin de l'Italien Marco Cecchinato et que Bautista-Agut aura, lui, le redoutable honneur de se frotter à un certain Novak Djokovic (n°20).