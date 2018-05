Kyrgios, huitième forfait

Toujours touché au coude, Nick Kyrgios a déclaré forfait pour Roland-Garros.

L'Australien est le huitième joueur inscrit à renoncer depuis le tirage au sort, ce qui va repêcher un nouveau lucky-loser.

Kyrgios, tête de série n°21, devait affronter au 1er tour son compatriote Bernard Tomic, sorti des qualifications.

Sorry guys, I tried everything I could to be ready for @rolandgarros but I came up short. I’ll be back though. ❤️ pic.twitter.com/jZ7OQpm28H