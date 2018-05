Kvitova expéditive

Petra Kvitova s'est aisément qualifiée pour le 3e tour de Roland-Garros en bousculant l'Espagnole Arruabarrena 6-0, 6-4 en à peine 1h08' de jeu. La Tchèque, tête de série numéro 8 et demi-finaliste en 2012 sur la terre battue parisienne, sera opposée à la Roumaine Dulgheru ou l'Estonienne Kontaveit au prochain tour.

Lucky #️⃣1️⃣3️⃣@Petra_Kvitova notches her 13th consecutive match win, blasting past Arruabarrena 6-0 6-4 to book her spot in the 3R.#RG18 pic.twitter.com/fAMEeK0IWY