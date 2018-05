Kerber met fin à la série noire

Elle fut une éphémère n°1 mondiale, mais aujourd'hui Angelique Kerber, qui pointe au 12e rang mondial, n'est même plus la n°1 allemande, devancée qu'elle est dans la hiérarchie mondiale par Julia Georges. D'une place ! Ce mardi, la lauréate de l'Open d'Australie en 2016 avait donc à coeur de ne pas trébucher comme ce fut le cas ces deux dernières années dès le premier tour de Roland-Garros. Mission accomplie de belle manière face à sa compatriote Mona Barthel, dominée en 2 petits sets et pile une heure (6-2, 6-3).

Bit of a wobble at the end, but @AngeliqueKerber ends a 3-match losing streak at Roland Garros with a 6-2, 6-3 victory over Mona Barthel.



She'll face Bogdan or Vondrosouva in R2. pic.twitter.com/yWvl3u6080