Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté Roland-Garros en double, ce samedi Porte d'Auteuil à Paris. Les Français ont dominé en finale l'Autrichien Olivier Marach et le Croate Mate Pavic en deux manches et 1h40 de jeu (6-2, 7-6[4]).

Les Tricolores remportent leur troisième tournoi du Grand Chelem, le premier aux internationaux de France. Ils sont d'ailleurs la troisième paire 100% française sacrée dans l'histoire du double masculin à Roland-Garros.