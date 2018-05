La numéro 1 mondiale Simona Halep a facilement battu l’Américaine Taylor Townsend (6-3, 6-1 en 1h10), jeudi, au 2e tour de Roland-Garros.

La Roumaine, finaliste malheureuse l’an dernier (mais aussi en 2014), sera opposée à Andrea Petkovic en 16e.

