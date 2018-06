Halep, la quatrième est la bonne

Si vous aimez l’idée que dans la vie en général, et dans le sport en particulier, le travail et l’abnégation paient, cette finale dames de Roland-Garros 2018 est faite pour vous. Simona Halep, pour sa quatrième tentative à ce niveau lors d’un tournoi du Grand Chelem – et sa troisième à Roland-Garros – s’est accrochée comme jamais afin de faire plier Sloane Stephens, pour le moins opiniâtre durant deux sets (3-6, 6-4, 6-1). Un an après son dernier échec face à la tornade Jelena Ostapenko, moins de six mois après celui en Australie contre Caroline Wozniacki.

Il y a eu plus de fautes directes que de points gagnants dans ce match (18-26 pour Halep, 16-39 pour Stephens), mais il fallait bien mettre un terme aux innombrables rallies de fond de court. Les deux femmes ont montré une telle qualité de tennis, de déplacement et de défense qu’elles semblaient parfois pouvoir se rendre coup pour coup – et des sacrés coups – pendant des heures ! Ce que Stephens a dû faire pour marquer des points à Halep a clairement fait penser à Rafael Nadal… La n°1 mondiale justifie donc son rang avec la manière.

"Quand elle a eu ce break d'avance..."

"J’ai fait tout ce que j’ai pu pour ne pas revivre le scénario de l’an dernier", savoure Halep à chaud. Contre Ostapenko, elle s’était au contraire inclinée après avoir gagné le premier set. "Je rêve de ce moment depuis toute petite, depuis que j’ai commencé à jouer au tennis. Gagner ce tournoi qui me tient tant à cœur… Stephens est une super joueuse, c’est toujours difficile de l’affronter. Quand elle a eu ce break d’avance dans le deuxième set, j’ai juste essayer de profiter du moment, de me libérer..." Bonne idée.

Car oui, Stephens a donc mené un set, un break. Elle a aussi débreaké à 4-3 alors que Halep avait retourné la situation. Et à 4-4, 30-30 sur son service, la n°1 mondiale a dû faire preuve d’une sacrée force mentale pour ne pas se faire engloutir par ses démons. Surtout face à cette Stephens toujours restée d’un calme olympien. Il y a évidemment du Serena Williams dans l’attitude de l’Américaine, qui affiche désormais un ratio de ½ en finale d’un tournoi du Grand Chelem (après sa victoire de l’an dernier à l’US Open). Halep, elle, n’égale pas Kim Clijsters, qui avait perdu ses quatre premières finales. Elle rejoint plutôt la trajectoire de Chris Evert, qui avait également attendu sa quatrième finale pour débloquer le compteur. Avant d’en gagner 17 autres.