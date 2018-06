Goffin: "Quand on sert et qu'il y a des cris, ce n'est pas gai"

Même si les supporters belges sont toujours nombreux à Roland-Garros, David Goffin n'avait pas les faveurs du public du Suzanne-Lenglen pour son 3e tour face à Gaël Monfils, qu'il a fini par remporter en cinq sets.

"C'est sûr que ce n'était pas simple, convient le Belge. J'essayais de rester dans ma bulle, concentré sur ce que j'avais à faire. Gaël demandait l'aide du public très souvent, ce n'était pas simple. Mais je ne me focalisais pas là-dessus. Quand on sert et qu'il y a des cris, ce n'est pas gai, mais il y avait une grosse ambiance, c'était plein, et ça reste quand même chouette de jouer dans des endroits comme cela, dans des stades qui sont remplis. Mais ce n'est pas facile nerveusement, cela demande plus d'énergie pour se concentrer, pour rester dans le match, pour tenir. Et encore une fois, ce sont des matches référence quand on arrive à faire tourner et gagner des matches dans de telles conditions."

Qualifié pour les huitièmes de finale, Goffin affrontera l'Italien Cecchinato.