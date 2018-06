Goffin éteint la polémique avec Monfils

David Goffin est revenu sur la scène qui a suivi l'avertissement infligé à Gaël Monfils pour dépassement de temps, lors de leur match -électrique- au 3e tour de Roland-Garros. Mécontent, le Parisien, pendant sa discussion avec l'arbitre de chaise, avait interpellé le Belge, resté impassible derrière sa ligne de fond.

"Il n'y a rien eu de spécial, estime Goffin. Je lui ai juste dit de jouer parce qu'il prenait vraiment beaucoup de temps, et une fois qu'il prend le warning et que de nouveau il me regarde pour aller vers l'arbitre de chaise, je lui dis de jouer maintenant, qu'il avait pris le warning. On s'est expliqué, je n'entendais rien, quand c’était balle de jeu (5-4, avantage Monfils, au quatrième set, ndlr), on n'allait pas s'expliquer maintenant. Il m'a dit: "Je viendrais m'expliquer après, au changement de côté". Il m'a dit qu'hier (avant l'interruption par la nuit), apparemment il allait trop vite (Monfils a expliqué que l'arbitre lui avait dit de laisser plus de temps à Goffin entre les points, ndlr) et qu'aujourd'hui il allait trop lentement et que l'arbitre lui avait mis un warning. Et cela s'est arrêté là."

"Je n’ai rien contre David, on est potes, avait expliqué Monfils, de son côté. Il y a eu cette altercation mais ce n’était rien."